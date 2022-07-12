Alacaklı Oldukları Kişiyi Darp Ederek Kaçıran İki Kardeş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı - Haberler

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Alacaklı Oldukları Kişiyi Darp Ederek Kaçıran İki Kardeş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

ANKA - Güncel
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İstanbul Küçükçekmece’de kendilerine borcu olduğunu ileri sürdükleri E.M. adlı şahsı cadde üzerinde darp ederek zorla araçlarına bindirip kaçıran iki şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Küçükçekmece'de E.M. adlı şahsı cadde üzerinde darp ederek zorla araçlarına bindirip kaçıran iki şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi E-5 karayolu kesişiminde 4 Temmuz'da meydana gelen olayda; F.Ö. ve F.Ö. isimli iki kardeş, kendilerine 9 bin TL borcu olduğunu ileri sürdükleri E.M. isimli bir kişiyi gündüz vakti vatandaşın gözü önünde darp edip zorla kendi araçlarına bindirerek iş yerlerine götürdü.

Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iki kardeşin E.M.'yi darp ederek kendi araçlarına bindirdikleri ve olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

POLİS TARAFINDAN KURTARILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin araç plakalarından kimlik tespitleri yapıldı. Ardından da Esenyurt'taki iş adresleri tespit edildi. Adrese yapılan operasyonda iki kardeş de gözaltına alınırken, E.M. isimli kişi kurtarıldı.

Emniyette ifade veren E.M.'nin şüpheli iki kardeşe 9 bin TL borcu olduğu, bu nedenle şüpheliler tarafından zorla alıkonularak darp edildiği belirtildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan F.Ö. ve F.Ö. isimli iki kardeş, "gasp" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANKA / Güncel

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