Alacaklı olduğu parayı ödemeyen eski iş yerinin camlarını kırdı

ESENYURT'ta eski çalışan, restorandan alacaklı olduğu para ödenmediği için palayla camları kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yenikent Mahallesi'ndeki restoranın eski çalışanı, 8 Haziran Çarşamba saat 22.00 sıralarında alacaklı olduğu paranın ödenmesi için iş yerine geldi. Restoranın devredildiğini öğrenince, alacağını yeni sahibinden istedi. Ancak restoranın yeni sahibi tanımadığı birine para vermeyeceğini söyledi. Oradan öfkeli bir şekilde ayrıldıktan kısa süre sonra, elindeki palayla geri döndü. Restoranın camlarını palayla kırdıktan sonra, kendisini sakinleştirmeye çalışanlara da saldırmaya çalıştı.

"ELİNDE SATIR CİNSİ KESİCİ BİR ALET VARDI"

Demirören Haber Ajansı / Güncel