Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti: Şüpheli Tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, alacak verecek yüzünden tartıştığı kişiyi silahla yaralayan A.D. tutuklandı. Olay sonrası kaçan şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, alacak verecek yüzünden tartıştığı İ.Ç'yi (28) silahla ateş ederek yaraladıktan sonra kaçan A.D. (22), Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şeyhören Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Fatih Mahallesi'nde 30 Haziran'da A.D, tartıştığı İ.Ç'yi tabancayla ateş ederek yaraladıktan sonra kaçmıştı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel