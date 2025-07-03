Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti: Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, alacak verecek yüzünden tartıştığı kişiyi silahla yaralayan A.D. tutuklandı. Olay sonrası kaçan şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, alacak verecek yüzünden tartıştığı İ.Ç'yi (28) silahla ateş ederek yaraladıktan sonra kaçan A.D. (22), Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şeyhören Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Fatih Mahallesi'nde 30 Haziran'da A.D, tartıştığı İ.Ç'yi tabancayla ateş ederek yaraladıktan sonra kaçmıştı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev

15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sigaraya ÖTV zammı! Rakamlar belli oldu

Sigaraya ÖTV zammı! Rakamlar belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.