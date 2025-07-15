Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti: Akaryakıt İstasyonu Sahibi Hayatını Kaybetti
Erzurum'un Pasinler ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada akaryakıt istasyonu sahibi Hayati Yazıcı hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi kaçarken, iki kişi gözaltına alındı.
Erzurum'un Pasinler ilçesinde alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada akaryakıt istasyonunun sahibi hayatını kaybetti.
İlçenin çıkışındaki bir akaryakıt istasyonunda işletme sahibi Hayati Yazıcı (44) ile Y.I. (31) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.I, silahıyla Yazıcı'yı vurup otomobille bölgeden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Yazıcı, kaldırıldığı Pasinler Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, şüpheli Y.I'ya yardım ettikleri iddiasıyla T.Ö. (39) ve M.I'yı (45) gözaltına aldı.
Y.I'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.