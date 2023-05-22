ALACAK-VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI KİŞİYİ SATIRLA YARALADI

SAMSUN'da 33 yaşındaki Cemal Ö., alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı 22 yaşındaki Murat Ö.'yü satırla bileğinden yaraladı. Bileğinde derin kesik oluşan Murat Ö. hastanede tedavi altına alındı. Şüpheli ise yakalandı.

Olay, 11 gün önce Samsun'un Atakun ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kasap olan Cemal Ö., aldığı etin parasını ödememesinden dolayı Murat Ö. ile aralarında husumet oluştu. Telefonla konuşup buluşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Cemal Ö., satırla Murat Ö.?yü sol bileğinden ağır yaraladı. İhbar üzerine yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayın ardından kaçan Cemal Ö.?yü bugün yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)