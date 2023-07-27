Adana'da bir kişi alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı eniştesi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olayı şüphelisi polis tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı.

Alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı eniştesi tarafından tabancayla vuruldu

ADANA - Adana'da bir kişi alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı eniştesi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olayı şüphelisi polis tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olay, saat 22.45 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet F. (37), eniştesi R.D ile alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında R.D, Mehmet F.'yi tabanca ile göğsünden ve her iki ayağından vurdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.

Olay yerinden kaçmaya çalışan R.D, Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Yaralı ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.