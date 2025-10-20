Haberler

Alacak Verecek Meselesi Silahlı Kavga ile Sonuçlandı: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Aydın'ın İncirliova ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, olayla ilgisi olmayan iki kişi yaralandı. Erol H. (32) sahte kimlikle yakalandı ve hakkında 29 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, olayla ilgisi bulunmayan 2 kişiyi yaralayan Erol H. (32), sahte kimlikle yakalandı.

Olay, 27 Eylül'de saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi'nde meydana geldi. Erol H. (32) ile Ekrem B. (38) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle sabah saatlerinde tartışma çıktı. Akşam saatlerinde Ekrem B.'nin kahvehanede oturduğunu öğrenen Erol H., evden pompalı tüfeği alarak yanına gitti. Erol H., burada silahı Ekrem B.'ye doğrultup, ateşledi. Silahtan çıkan saçmalar, kahvehanenin yanında bulunan marketin sahibi Mehmet Gökdağ (54) ve müşterisi Erkan Şekerci'ye (30) isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Erol H. ise olay yerinden kaçtı. Olaydan yara almadan kurtulan Ekrem B., şikayetçi oldu.

Polis, olay yerinden kaçan Erol H.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliyi bugün üzerinde sahte kimlikle yakaladı. Erol H.'nin 29 suç kaydının olduğu ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Erol H.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, yaralıların hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/ AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
