Alacak Verecek Meselesi Kavgaya Dönüştü: Bir Kişi Tüfekle Yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucunda bir kişi tüfekle yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi tüfekle yaralandı.
Kazımkarabekir Mahallesi'nde Y.C. (56) ile E.Ş. (56) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Y.C, tüfekle ateş ederek E.Ş.'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı E.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinden uzaklaşan şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel