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Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: Bir Kişi Tabancayla Vuruldu

Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: Bir Kişi Tabancayla Vuruldu
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Ankara'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili iki kuzen yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA'da S.Y., alacak verece meselesi nedeniyle tartıştığı N.A.'nın kuzeni M.Y.A. tarafından tabancayla vuruldu. Yaralanan Y.S. hastaneye kaldırılırken, şüpheli 2 kuzen polis tarafından yakalandı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Çankaya ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM'de bir kafede oturan N.A. ve Y.S., alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken bu sırada arka masada oturan N.A.'nın kuzeni M.Y.A. tabanca ile S.Y.'ye ateş açtıktan sonra iki kuzen olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı S.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan N.A. ve M.Y.A. ise polis ekiplerinin çalışmalarının ardından suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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