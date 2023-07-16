İstanbul'da borçlu olduğu için telefonuna el koyan esnafla kavga eden şahıs, arkadaşlarıyla ortalığı birbirine kattı. Sopa, bıçak ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

- Alacak verecek kavgası sokağı savaş alanına çevirdi

Önce bıçakladı, sonra yerde tekmeledi

İSTANBUL - İstanbul'da borçlu olduğu için telefonuna el koyan esnafla kavga eden şahıs, arkadaşlarıyla ortalığı birbirine kattı. Sopa, bıçak ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Kıraç Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, borçlu bir şahsın dükkanına gelen grup, parasını talep etti. Bu sırada ikili arasında tartışma kavgaya dönüştü. Parasını talep eden taraf, şahsın telefonunu alarak gitmek istedi. Bu duruma sinirlenen şahıs esnaf arkadaşlarıyla birlikte duruma karşı koydu.

Bıçaklı sopalı kavga kamerada

Esnafların yanına gelmesiyle bağırıp çağırmaya başlayan adam, "polisi ara" demeye başladı. Bu esnada arkadan gelen bir şahıs tekme ve tokatla iş yerine gelen gruba saldırmaya başladı. Elinde bıçak olan başka bir şahıs ise karşısında duran kişiyi vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçakladı. Camlara çıkan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İki taraf olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

(ECİ-ZA-SO-Y)