ALACAK NEDENİYLE TARTIŞTIĞI HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE VURUP, AĞIR YARALADI Güncel Haberler alacak nedeniyle tartıştığı husumetlisi Koray Ö. tarafından tüfekle vurularak, ağır yaralandı. alacak nedeniyle tartıştığı husumetlisi Koray Ö. tarafından tüfekle vurularak, ağır yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Yolda karşılaşan Mehmet T. ile husumetlisi Koray Ö., aralarındaki borç- alacak nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Koray Ö., tüfekle Mehmet T.'ye ateş açtı. Mehmet T. karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, Koray Ö. ise olay yerinden kaçtı. Mehmet T., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Mehmet T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Fatih Sultan Mehmet Güncel Haberler

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