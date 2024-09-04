Alacak meselesi yüzünden baba ve oğul öldürüldü

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde M.K., alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu Ramazan Tin (53) ve oğlu Muharrem Tin'i (30) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Cinayet anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. M.K., alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu damlama su boruları ticareti yapan Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'e pompalı tüfekle ateş açıp, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ramazan Tin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Muharrem Tin ise buradaki ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilip ameliyata alındı. Tin de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra otomobiline binerek Burdur yönüne doğru kaçan M.K. ise Tefenni ilçesinde polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. M.K.'nin ilk ifadesinde, "Alacağım vardı ödemediler. Canıma tak etti. Ondan oldu" dediği öğrenildi.

Öte yandan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.K.'nin elinde tüfekle baba oğula doğru koştuğu ve önce Ramazan Tin'e, daha sonra oğlu Muharrem Tin'e ateş ettiği, ardından da otomobiline binip uzaklaştığı anlar yer aldı.