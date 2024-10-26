Üye Girişi
Haberler

Alacak Meselesi Nedeniyle Cinayet: 12 Kurşunla Öldürüldü

Alacak Meselesi Nedeniyle Cinayet: 12 Kurşunla Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde M.K., alacak meselesi yüzünden dinlenme tesisi sahibi Bayram Çelmeli'yi takip ederek 12 el ateş etti. Olay sonrası Çelmeli hastaneye kaldırılırken, M.K. jandarma tarafından yakalandı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde M.K., aralarında alacak meselesi nedeniyle bulunan dinlenme tesisi sahibi Bayram Çelmeli'yi (49) takip ettikten sonra 12 kurşunla öldürdü.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Seydişehir- Antalya kara yolu Madenli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.K., aralarında alacak meselesi bulunan Bayram Çelmeli'nin dinlenme tesisine gidip, görüştü. Çelmeli, görüşmenin ardından kardeşi R.Ç. ile otomobiline binip, Seydişehir kent merkezine gelmek için yola çıktı. İddiaya göre; otomobili ile 2 kardeşi takip eden M.K., Madenli Mahallesi yakınlarında Çelmeli'nin içinde bulunduğu aracı durdurdu. M.K., ardından araç içindeki Çelmeli'ye tabanca ile 12 el ateş edip, kaçtı. R.Ç.'nin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelmeli, kurtarılamadı. Kaçan M.K. jandarma tarafından yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Seydişehir Güvenlik Jandarma Politika 3-sayfa Cinayet Güncel Konya Suç

İsrail, İran ve Suriye'yi vurdu! Askeri tesisler hedef alındı

İsrail'den misilleme! 2 ülke füzelerle vuruldu

 75 liraya mal ettikleri sucuğu vatandaşa 250 TL'ye sattılar

Sahtekarlar sınır tanımıyor! 75 TL'ye mal edip vatandaşa 250 TL'ye sattılar

 Mezarlıkta katliam yapan baba, saklandığı kirpi yuvasında yakalandı

Mezarlıkta katliam yapan baba, kirpi yuvasında yakalandı
Adnan Oktar'ın dudak uçuklatan serveti devlete geçti

Bütün serveti devlete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.