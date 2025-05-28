Alacak Meselesi Nedeniyle Bıçaklama: Bir Genç Hayatını Kaybetti

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde O.Ö. (21), alacak meselesi nedeniyle tartıştığı T.S.'yi (20) bıçaklayarak öldürdü.

Aktepe Mahallesi'nde dün gece saatlerinde alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan T.S. ve O.Ö. sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzeri O.Ö. yanında bulunan bıçakla T.S.'yi yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan T.S., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, O.Ö.'yü yakalayıp, gözaltına aldı. Öte yandan T.S. ve O.Ö.'nün çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.