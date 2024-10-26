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Alacak Meselesi Cinayeti: 12 Kurşunla Öldürüldü

Alacak Meselesi Cinayeti: 12 Kurşunla Öldürüldü
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, alacak meselesi nedeniyle dinlenme tesisi sahibi Bayram Çelmeli öldürüldü. M.K. adlı şahsın, Çelmeli'ye 12 el ateş ederek kaçtığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde M.K., aralarında alacak meselesi nedeniyle bulunan dinlenme tesisi sahibi Bayram Çelmeli'yi (49) takip ettikten sonra 12 kurşunla öldürdü.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Seydişehir- Antalya kara yolu Madenli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.K., aralarında alacak meselesi bulunan Bayram Çelmeli'nin dinlenme tesisine gidip, görüştü. Çelmeli, görüşmenin ardından kardeşi R.Ç. ile otomobiline binip, Seydişehir kent merkezine gelmek için yola çıktı. İddiaya göre; otomobili ile 2 kardeşi takip eden M.K., Madenli Mahallesi yakınlarında Çelmeli'nin içinde bulunduğu aracı durdurdu. M.K., ardından araç içindeki Çelmeli'ye tabanca ile 12 el ateş edip, kaçtı. R.Ç.'nin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelmeli, kurtarılamadı. Kaçan M.K. jandarma tarafından yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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