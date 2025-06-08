Alacak Meselesi Cinayete Sebep Oldu

Alacak Meselesi Cinayete Sebep Oldu
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İzmir'in Buca ilçesinde, alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada Semih Berk A., arkadaşı Yücehan Eryıldız'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İZMİR'in Buca ilçesinde Semih Berk A. (23), alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada arkadaşı Yücehan Eryıldız'ı (24) tabancayla öldürüp, kaçtı. Şüpheli yakalanırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çamlıkule Mahallesi 290 Sokak'ta meydana geldi. Semih Berk A. ile iddiaya göre bir miktar alacağı bulunan arkadaşı Yücehan Eryıldız arasında tartışma çıktı. Yanındaki tabancayı çıkartan Semih Berk A., Yücehan Eryıldız'a ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Eryıldız, kanlar içinde yerde kaldı.

KAÇMA ANI KAMERADA

Semih Berk A. koşarak olay yerinden kaçarken, o anlar çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iki arkadaşın bir sokağa beraber yürüdükleri, ardından Semih Berk A.'nın olay yerinden koşarak kaçması yer alıyor. İhbarla gelen sağlık ekipleri yaralı Yücehan Eryıldız'ı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Eryıldız, kurtarılamadı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı. Polis ekipleri, Semih Berk A.'nın saklandığı Torbalı'nın kırsal Dağkızılca Mahallesindeki köy evine bu sabah operasyon düzenlendi. Semih Berk A., suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Emniyete götürülen Semih Berk A., ilk ifadesinde, Eryıldız ile arkadaş olduğunu, alacağı bulunduğunu, anlık bir tartışmayla yaşadığı öfkeyle olayı gerçekleştiğini söyledi. Semih Berk A., polisteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

Haber. Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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