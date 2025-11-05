Alacak Kavgasında Silahlı Saldırı: Bir Ölü, İki Yaralı

AKSARAY'da alacak kavgasında Alpay Ç. (33) tarafından tabancayla vurulan Tuğrul Pınardağ (37) hayatını kaybetti, kardeşi Ahmet Pınardağ (35) ile amcaları Emrah Pınardağ (51) ise yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan Tuğrul Pınardağ, Ahmet Pınardağ ile Emrah Pınardağ ile yapı malzemeleri işiyle uğraşan Alper Ç. arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı. Alpay Ç., belinden çıkardığı tabancayla Tuğrul Pınardağ'ı göğsünden, kardeşi Ahmet Pınardağ'ı bacağından, amcaları Emrah Pınardağ'ı ise göğsünden vurup kaçtı. Silah sesini duyanlar, durumu sağlık ile jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuğrul Pınardağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tuğrul Pınardağ'ın 3 çocuk babası ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaçan Alpay Ç.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA