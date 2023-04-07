Alacak kavgasında arkadaşını tüfekle öldürdü

BURSA'nın İznik ilçesinde Ali Hamdi Bayrak (46), aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan İsmail G. (60) tarafından av tüfeğiyle başından vurularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Bursa'nın İznik ilçesi kırsal Yeni Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Hamdi Bayrak aralarında alacak verecek meselesi olan İsmail G.'yi bağ evine çağırdı. Konuşmaya başlayan ikili, bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail G. aracında bulunan av tüfeğiyle Ali Hamdi Bayrak'ı başından vurdu. Bayrak Olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli jandarma ekiplerini arayarak durumu bildirdi.Olay yerine gelerek inceleme yapan jandarma ekipleri İsmail G.'yi gözaltına aldı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Ali Hamdi Bayrak'ın cenazesi İznik Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.