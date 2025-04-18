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Alacak Davası Kanlı Bitti: Bir Kişi Silahla Yaralandı

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Antalya'nın Aksu ilçesinde bir kişinin alacaklısının babasını silahla yaraladığı olayda, tartışma kavgaya dönüştü. Yaralı durumda hastaneye kaldırılan H.S.'nin durumu stabil.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir kişi alacaklısının babasını silahla yaraladı.

Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'ndeki bir işletmede D.A.A. ile iş yeri sahibi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.A.A yanındaki silahla ateş etti. Bu sırada olay yerindeki iş yeri sahibinin babası H.S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen H.S, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Ertuğrul Gün - Güncel
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