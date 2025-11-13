Alacak Anlaşmazlığı Yüzünden Cinayet Davasında Şikayet Geri Alındı

ANTALYA'da alacak anlaşmazlığı yüzünden Hamit Sunbat'ı (70) öldüren eski belediye başkan adayı Durmuş Ali Arslan'dan kendisini de tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi olan Tamer Ertürk, ilk duruşmada şikayetini geri çekti. Duruşma öncesi aldığı tehdit mesajı nedeniyle korkup şikayetinden vazgeçtiğini söyleyen Ertürk, 2 gün sonra kendisini mesajla tehdit eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, 18 Nisan'da Aksu ilçesinde meydana geldi. Eski Aksu Belediye Başkan adayı Durmuş Ali Arslan, alacak meselesi nedeniyle görüştüğü Sebahattin Sunbat'ın babası Hamit Sunbat'ı tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Hamit Sunbat, kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Arslan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞİKAYETÇİ SIFATI KALDIRILDI

Ayrıca Tamer Ertürk yönünden 'tehdit' suçuyla yargılanan Durmuş Ali Arslan, 11 Kasım'da Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı, Tamer Ertürk'e cinayetin işlendiği günlerde sanık tarafından tehdit edilip edilmediğini sordu. Ertürk ise bir tehdit olayı yaşanmadığını ifade etti. Mahkeme heyeti, Tamer Ertürk'ün şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle şikayetçi sıfatını kaldırdı.

'TEREDDÜT ETTİM'

Bugün adliyeye gelen Ertürk, duruşma öncesinde şikayetini geri alması yönünde kendisine ve ailesine yönelik tehdit mesajı aldığını, bu nedenle duruşmada şikayetçi olmadığını söylediğini belirterek, cep telefonu mesajını gönderenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tamer Ertürk, "Cinayetin işlendiği firmanın sahibiyim. Duruşma öncesi bir yurt dışı numarasından, sanıktan şikayetçi olmamam gerektiği yönünde kendim ve ailemle ilgili tehdit mesajı aldım. 'Hayrettin Sumbat'tan korkmamam gerektiği, onunla ilgili infazın yapılacağını belirttiler. Bu nedenle mahkemede tereddüt ettim ve şikayetimden vazgeçtim. Duruşma sonrasında aynı numaradan teşekkür mesajı geldi. Ancak şu an bununla ilgili suç duyurusunda bulundum" dedi.