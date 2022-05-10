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Alacabel Tüneli'nde çalışmalar sürüyor

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Alacabel Tüneli'nde çalışmalar sürüyor

Konya-Antalya kara yolunda yapımı süren 7 bin 300 metrelik Alacabel Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya- Antalya kara yolunda yapımı süren 7 bin 300 metrelik Alacabel Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, tünelin inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından Tutal gazetecilere, tünelin Konya-Antalya kara yolundaki mesafeyi 7 kilometre kısaltacağını anımsattı.

Çalışmaların 2023'ün sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Tutal, "Mevcut durumda 7.3 kilometre uzunluğunda olan tünel, gidiş ve gelişli olup, sol tüp 7 bin 360, sağ tüp 7 bin 360 metre olmak üzere toplamda 14 bin 720 metre. Her iki tüpte 12 bin 50 metresi açılmış durumda." dedi.

Tutal, tünel çalışmalarının yanı sıra, tünelin çıkış bölümündeki 10 kilometrelik yol çalışmasının da başladığını dile getirdi.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Mehmet Tutal, Seydişehir, Antalya, Güncel, Haberler

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