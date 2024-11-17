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Alacabel Mevkisine Mevsimin İlk Karı Yağdı

Alacabel Mevkisine Mevsimin İlk Karı Yağdı
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Antalya'yı Konya'ya bağlayan Alacabel mevkisine mevsimin ilk karı düştü. Bölgeden geçenler, kar manzarasında fotoğraf çektirerek kış keyfini çıkarırken, bazıları kar topu oynadı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisine mevsimin ilk karı yağdı.

Akseki-Seydişehir kara yolundaki Alacabel'de kar yağışı etkili oldu.

Bölgeden geçenler, araçlarını yol kenarına park edip kar manzarasında fotoğraf çektirdi. Bazıları da kar topu oynadı.

Karaman'dan Antalya'nın Manavgat ilçesine giden Muhammed Ensar Ağca (26), mevsimin ilk karını Alacabel'de görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
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