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Alaca Mor Soğanı Hasat Edilmeye Başlandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde üretilen coğrafi işaret tescilli Alaca mor soğanında üreticiler, hasada başladı. Sert dış kabuğu, keskin aroması, kokusu ve koyu rengiyle öne çıkan Alaca mor soğanında üreticilerin yaklaşık 5 ay süren bekleyişi, hasat döneminin başlamasıyla sona erdi. Alaca Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan, bu yıl Alaca'da 28 bin 447 dekar alanda soğan üretimi yapıldığını söyledi.

Çorum'un Alaca ilçesinde üretilen coğrafi işaret tescilli Alaca mor soğanında üreticiler, hasada başladı.

Sert dış kabuğu, keskin aroması, kokusu ve koyu rengiyle öne çıkan Alaca mor soğanında üreticilerin yaklaşık 5 ay süren bekleyişi, hasat döneminin başlamasıyla sona erdi.

Günün erken saatlerinden itibaren tarlalara giden üreticiler, mevsimlik tarım işçilerinin de yardımıyla mor soğanları topluyor.

"Alaca moru" olarak da anılan soğanlar, kova yardımıyla taşındıkları ayırma makinesinde kuyruklarından ayrılarak, boyutlarına göre torbalara dolduruluyor.

İlçenin en önemli tarımsal ürünü olarak gösterilen mor soğan, iç tüketimin yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.

Alaca Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan, AA muhabirine, bu yıl Alaca'da 28 bin 447 dekar alanda soğan üretimi yapıldığını söyledi.

Kaliteli ürün elde edilmesi için iklim koşullarının yanı sıra sulama ve gübreleme işlemlerinin doğru yapılması gerektiğine dikkati çeken Arslan, bu yıl dekarda ortalama 2 ton mahsul elde etmeyi beklediklerini kaydetti.

Çöplü köyü muhtarı ve soğan üreticisi Hüseyin Demir ise bu yıl kuraklık nedeniyle rekoltede önemli ölçüde kayıp yaşandığını anlattı.

Mor soğanın Alaca ile özdeşleştiğine işaret eden Demir, "Alaca morunu Türkiye'nin her yerine ve birçok ülkeye ihraç ediyoruz. Soğanı buradan torbalarla alıp depolara kaldıracağız. Daha sonra Türkiye'nin her yerine göndereceğiz." dedi.

Demir, "Bu yıl kuraklık nedeniyle verim düşük. Normalde dekardan 4 ton ürün aldığımız yerde bu yıl 500 kilogram alan da 2 ton alan da var. Yani bu yıl verimde yüzde 50 kayıp var." diye konuştu.

Ürünün azalmasına karşın girdi maliyetlerinin yükseldiğini dile getiren Demir, soğan üreticilerinin zor bir dönem geçireceğini aktardı.

Demir, soğanın ekiminden sofraya gelene kadarki süreçte yoğun emek isteyen bir ürün olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Alaca

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