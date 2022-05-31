ALACA DOKUMA GELİNLİK İLGİ GÖRDÜ - Haberler

BURDUR'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde açılan Giyim ve Nakış Ürünleri Sergisi'nde en büyük ilgiyi alaca dokuma gelinlik gördü.

Burdur'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi'nde Giyim ve Nakış Ürünleri Sergisi açıldı. Açılışa Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, İl Müftüsü Enver Türkmen, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hamit Kayacıoğlu ile kursiyerler katıldı. Sergide en büyük ilgiyi geçmişi 200 yıldan fazla olan alaca dokuma kumaştan yapılan gelinlik gördü. Kumaşı halk eğitim el sanatları nakış öğretmeni Ayşenur Selen tarafından üretilen ve dikimi tasarım ve giyim öğretmeni Songül Akbaş tarafından yapılan gelinlik iki haftada üretildi. Gelinliğin maliyetinin yaklaşık 2 bin 700 lira olduğu belirtildi.

Geleneksel el sanatları nakış öğretmeni Ayşenur Selen, "Alaca dokuma olarak tasarladığımız gelinliğimizin kumaşını el dokuma tezgahlarında tasarladık. Çözgüsü simli iplik karıştırılarak hazırlandı. Ara ara simli kumaş olmasını sağladık. Daha sonra bedeninde bu kumaşı kullanarak ve etek kısmında da tamamen sim dokuyarak etek kısmının ayrıca simli görünmesini sağladık. Kollarında yine ajurla birlikte iplik bağlamayı gerçekleştirdik. Yine beden kısmında basit ajur bağlama tekniği kullanarak kumaş dokumamızı tamamladık. Hem geleneksel, hem modernize edilmiş prenses gelinliği olarak tasarladık. Gelinliğimizin maliyeti 2 bin 700 lira. Üretimini yaklaşık iki haftada tamamladık" dedi.

Gelinliğin tasarım ve dikimine ilişkin bilgi veren giyim öğretmeni Songül Akbaş da "Alaca dokumadan yaptığımız gelinlik modernize bir gelinlik. Tarihsel bir gelinlik modelini güncele yansıtarak yeni bir model yaptık. Bu dikişleri yaparken ajurlarını kolda, kemerde ve aynı zamanda yaka etrafında kullandık. Yakası ve atkısı simli çözgüyle dokunmuş olan klasik alaca dokuma kumaştan tasarlandı. Üst eteği tasarlarken de yine hem çözgüsünde hem atkısında simli olan kumaşı tercih ettik. Böylelikle bir kombinasyon oluşturduk. Başına da yine tüllerle önce peçe kısmını ardından da duvak kısmını tüllerle çözgüsü simli olan kumaşla bir kombinasyon yaptık ve bu şekilde gelinliğimizi oluşturduk. Gelinliğimiz sentetik kumaşların aksine organik ve sağlıklı. İç astarını ve her bir aşamasını en sağlıklı kumaşlardan pamuklu kumaşlardan ürettik. Bu yüzden gelinliğimizi gençlerimize tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel