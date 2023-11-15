Alaca'da park halindeki otomobil yandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki araç yandı,Denizhan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde K.Ö'ye ait park halindeki 19 LN 998 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki araç yandı,
Denizhan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde K.Ö'ye ait park halindeki 19 LN 998 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Güncel