Haberler

Alaca'da Hakkında 8 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 5 gün hapis cezası bulunan U.F. yakalandı. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda hükümlüyü gözaltına aldı ve cezaevine gönderdi.

Çorum'un Alaca ilçesinde hakkında 8 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda hakkında 8 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.F, gözaltına alındı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı

Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter! Vatandaş kayda alınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hastanesinde 'hayali teşhis' skandalı

Diş hastanesinde skandal! Personel şikayet etti, soruşturma başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.