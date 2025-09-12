Alaca'da Hakkında 8 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Çorum'un Alaca ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 5 gün hapis cezası bulunan U.F. yakalandı. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda hükümlüyü gözaltına aldı ve cezaevine gönderdi.
Çorum'un Alaca ilçesinde hakkında 8 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda hakkında 8 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.F, gözaltına alındı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel