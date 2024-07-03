Alaca'da Anız Yangını Kontrolden Çıktı
ÇORUM'un Alaca ilçesinde kuruyan otları temizlemek için yakılan anız yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler köydeki evlere sıçramadan söndürüldü.
ÇORUM'un Alaca ilçesinde kuruyan otları temizlemek için yakılan anız yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler köydeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Alaca ilçesine bağlı Kuzukışla köyü yakınında çıktı. Yaşar Çakır'ın bahçesindeki kuru otları temizlemek amacıyla yaktığı ateş rüzgarın etkisiyle kontrolden çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin yakınındaki ekili araziye sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını köydeki evlere sıçramadan söndürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ve yanan bölge drone ile görüntülendi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.