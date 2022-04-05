Alaca Belediyesi ihtiyaç sahiplerini ramazanda da unutmuyor

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin evlerine ramazan ayı boyunca iftarlık sıcak yemek ulaştırıyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, yaptığı yazılı açıklamada, Belediye bünyesinde faaliyet gösteren aşevinde, yıl boyu ihtiyaç sahipleri için AŞ kaynatıldığını belirtti.

Ücretsiz yemek hizmetinin ramazan ayında da devam ettiğini vurgulayan Şaltu, "Aşevinde özenle hazırlanan günlük 3 çeşit sıcak yemek ve ramazan pidesi, ekiplerimizce vatandaşlarımızın kapılarına kadar bırakılıyor." ifadelerini kullandı.

Aşevinde vatandaşların adak ve bağışlarını kabul ettiklerini aktaran Şaltu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın adak ya da bağışlarının haricinde aşevimizin bütün masrafları Belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Ramazan ayı nedeniyle aşevinde çalışan sayımızı artırdık. Daha geniş kitleye hizmet veriyoruz. Allah'ın izniyle bu mübarek günlerde kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Bu hizmetlerin devam etmesini sağlayan hayırsever vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Allah herkesin hayrını kabul etsin."