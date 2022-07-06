ALABORA OLAN TEKNEDEKİ 3 KİŞİ YÜZEREK KURTULDU, 1 KİŞİ BOTLA KURTARILDI MERSİN açıklarında alabora olan teknede bulunan ikisi kadın 3 kişi yüzerek karaya çıktı, 1 kişi de sahil güvenlik botuyla ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. MERSİN açıklarında alabora olan teknede bulunan ikisi kadın 3 kişi yüzerek karaya çıktı, 1 kişi de sahil güvenlik botuyla ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Marina'dan açılan 2'si kadın 4 kişinin bulunduğu tekne, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Suya düşenleri gören sahildeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Teknedeki 2'si kadın 3 kişi yüzerek ulaştıkları kıyıda vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. Suda mahsur kalan 1 kişi de ekipler tarafından bota alınarak Marina'ya ulaştırıldı. Dört kişi sağlık kontrolü için ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Yenişehir Marina Güncel Haberler

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