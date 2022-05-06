Alabama'da Hapishanesinden Kaçış Güvenlik Kameralarında

Güvenlik görüntüleri, hapishane müdür yardımcısı Vicky White'ın Alabama'daki bir hapishaneden cinayet zanlısı Casey White'ı çıkardığı anları gösteriyor. Lauderdale Bölgesi Şerif Ofisi tarafından paylaşılan görüntüler, silahlı ve tehlikeli kabul edilen her iki firarinin de en son görüldüğü anlar

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