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Alaattin Akbulut'un 'Voyage II' Resim Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Alaattin Akbulut'un 'Voyage II' Resim Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
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Ressam Alaattin Akbulut'un doğa ve manzara soyutlamalı kompozisyonlarından oluşan 'Voyage II' sergisi, The Best Art Gallery'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ekrem Yalçındağ'ın küratörlüğünde gerçekleşen sergi, Akbulut'un son beş yıldaki çalışmalarını yansıtıyor ve 27 Ekim'e kadar ziyaret edilebilir.

Ressam Alaattin Akbulut'un doğa ve manzara soyutlamalı kompozisyonlarından oluşturduğu "Voyage II" resim sergisi, The Best Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu.

Galeriden yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Ekrem Yalçındağ'ın üstlendiği sergide, sanatçının resimlerinden geniş bir seçki yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçındağ, sanatçı Akbulut ile üniversitede birlikte öğrenim gördüklerini belirterek, "Alaattin'in başından beri yapabilme ve ifade edebilmeyi önemsediğine tanık oldum. 10 yıldır özellikle portre yapmanın hazzına kapıldı. Ressamların resimlerini özellikle yaptı. Çünkü ressamların ressamı olmak istiyordu." ifadelerini kullandı.

Yalçındağ, Alaattin Akbulut'un son 5 yıldır yeni bir konu oluşturduğunu aktararak, "Tutulma Avcıları fotoğrafçı grubuyla dünyanın çeşitli ülkelerine seyahat etti ve profesyonel olarak güneş tutulmalarını fotoğraflayarak, geçici, saniyelik, anlık bu evren olayını kaydederken kamerasını o bölgelerin, deyim yerindeyse vahşi doğasına yönlendirdi. Kalıcı imgelerden bir arşiv oluşturdu. Bu arşiv hem belleksel hem de imgesel olarak Alaattin'in resimlerinin altyapısını oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi, 27 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel

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