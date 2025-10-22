Haberler

Ala'dan İsrail'in Batı Şeria İlhak Girişimine Sert Tepki

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail Meclisi'nin Batı Şeria'nın ilhakına yönelik girişimlerinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek, bu adımın barışa yönelik bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, " İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına dönük girişimleri, uluslararası hukukun açık ihlali ve uluslararası toplumun bugüne dek tesis etmeye çalıştığı barış mimarisine yönelik açık bir meydan okumadır." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakını öngören tasarının, İsrail Meclisi'ndeki ön oylamada kabul edilmesine tepki gösterdi.

"İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına dönük girişimleri, uluslararası hukukun açık ihlali ve uluslararası toplumun bugüne dek tesis etmeye çalıştığı barış mimarisine yönelik açık bir meydan okumadır." ifadesini kullanan Ala, bu adımın, Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymakla kalmayıp işgalin kalıcılaştırılmasını hedeflediğini belirtti.

Gazze'de kırılgan bir ateşkesin ve diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde atılan provokatif hamlelerin bölgesel barış perspektifini doğrudan sabote ettiğini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

" Batı Şeria'nın ilhakı yönündeki her türlü fiili girişim, Filistin halkının meşru haklarını gasbetmekle kalmaz, uluslararası hukukun evrensel ilkelerinin zorla değiştirilemeyeceği ve işgalin kalıcı kazanıma dönüştürülemeyeceği ilkelerini de yok sayar. 1967 sınırları temelinde Doğu Kudüs dahil Batı Şeria topraklarının Filistin halkına ait olduğu sayısız uluslararası belgeyle kayıt altına alınmış tarihsel ve hukuksal bir gerçektir. İsrail'in bu statüyü değiştirme yönündeki her türlü fiili dayatması, uluslararası hukuka göre yok hükmündedir.

Bu nedenle Batı Şeria'da inşa edilen yerleşimler, genişletilen askeri kontrol alanları ve zorla gerçekleştirilen mülkiyet devralmaları, uluslararası hukuka muhalif uygulamalardır. Türkiye, Filistin halkının tarihsel ve hukuki temellere dayanan haklarını kararlılıkla savunmayı sürdürecektir. Bölgedeki adil ve kalıcı barışın ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi ve siyasi bütünlüğü sağlanmış, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkün olacağı inancı, Türkiye'nin dış politikasının temel ilkesidir. Uluslararası toplum bu hukuksuz girişim karşısında sessiz kalmamalı, işgalin normalleştirilmesi yönündeki her türlü girişimi reddederek Filistin halkının onurlu bir geleceğe sahip olma hakkını somut adımlarla desteklemelidir. Sessizlik hem işgali hem de adaletsizliği meşrulaştırır."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
