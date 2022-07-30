Al-Khasawneh: Devletlerin denizlerdeki sorunlarını çözmek için Osmanlı belgelerine başvuruldu

Birleşmiş Milletler Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin yürürlüğü girişinin 40'ıncı yılında Kadir Has Üniversitesi'nde düzenlenen Deniz Hukuku Yaz Akademisi'nin kapanış konuşmasını Uluslararası Adalet Divanı eski Başkan Yardımcısı ve Ürdün eski Başbakanı Awn Al-Khasawneh yaptı. Al-Khasawneh burada yaptığı konuşmada "Osmanlı İmparatorluğu'nun sona ermesinden sonra Orta Doğu'daki devletlerin arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında büyük sorunlar yaşandı. Uluslararası mahkemelerin önüne gelen bu sorunların çözülmesinde Osmanlı belgelerine de kaynak olarak başvuruldu" dedi.

2018'den beri her yıl gerçekleştirilen uluslararası etkinlikte Birleşmiş Milletler Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nden yargıçlar, diplomatlar ve alanında dünyaca meşhur uluslararası hukuk profesörleri bir araya geliyor ve deniz hukukundaki önemli meseleler ele alınıyor.

"TARİHTEN ALINACAK DERSLER VAR"

Uyuşmazlıkların BM Şartına uygun olarak barışci yollardan ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi vurgusu yapan Al-Khasawneh, "Tarihten alacağımız derslerden biri, devletlerarası uyuşmazlıkların barışci yollardan ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesidir. Bu tüm tarafların yararınadır Şunu önemle belirtmek isterim ki Türkiye'nin uluslararası hukuk ve özellikle uluslararası deniz hukukunda yetkin hukukçular yetiştirmeyi kesinlikle ihmal etmemesi gerekir" ifadelerini kullandı.