Al-Jazeera'nin kadın muhabiri İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü - Haberler

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Al-Jazeera'nin kadın muhabiri İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü

AA - Hamdi Yıldız - Güncel
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Al-Jazeera'nin kadın muhabiri İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü

Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

İSRAİL ASKERLERİ VURDU

Filistin Sağlık Bakanlığı, Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

BAŞINDAN VURULDU

Akile'nin başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şirin Ebu Akile, İsrail ordusunun Cenin kampına düzenlediği baskını takip ediyordu.

AA / Hamdi Yıldız - Güncel

Batı Şeria, Al Jazeera, İsrail, İşgal, Güncel, Haberler

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