Al-Jazeera'nin kadın muhabiri İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü
AA - Hamdi Yıldız - Güncel
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Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.
Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.
İSRAİL ASKERLERİ VURDUFilistin Sağlık Bakanlığı, Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.
BAŞINDAN VURULDU
Akile'nin başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şirin Ebu Akile, İsrail ordusunun Cenin kampına düzenlediği baskını takip ediyordu.
AA / Hamdi Yıldız - Güncel