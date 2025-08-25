Al Jazeera: Gazze'nin susturulmasını önlemek için uluslararası baskı ve acil eylem gerekiyor

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, İsrail'in Gazze'de aralarında Al Jazeera kameramanının da bulunduğu 5 gazeteciyi öldürmesinin ardından uluslararası topluma acil müdahale ve baskı çağrısında bulundu.

Al Jazeera televizyonundan, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesini hedef alan ve 5'i gazeteci 20 kişinin hayatını kaybettiği saldırısına dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Dünyanın gözleri önünde gazetecilerin sistematik şekilde hedef alınarak öldürülmesi yoluyla Gazze'nin sesinin susturulmasını önlemek için uluslararası baskı ve acil eylem gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki İsrail saldırılarının medya mensupları için en ölümcül savaş haline geldiği ve eşi görülmemiş sayıda gazetecinin hedef alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'de şehit edilen gazetecilerimizin kanı henüz kurumadan, İsrail işgal güçleri, Al Jazeera kameramanı Muhammed Selame ve beraberindeki gazetecileri katlederek yeni bir suça imza attı. İsrail'in gazetecileri susturma konusundaki ısrarı, Gazze'de işlediği suçları gizleme çabası, gerçeği örtbas etme niyetini açıkça ortaya koymaktadır."

Al Jazeera, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarının "gerçeği susturmaya yönelik sistematik bir kampanyanın parçası" olduğunu vurgulayarak bu eylemleri "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin temel yasal dayanağı olan Roma Statüsü ve savaş döneminde sivillerin korunmasını öngören Cenevre Sözleşmeleri kapsamında savaş suçu" olarak niteledi.

İsrail ordusu bu sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine iki ayrı saldırı düzenlemişti.

Saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve The Associated Press'in (AP) de aralarında bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesine düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci 20 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.