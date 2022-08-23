AL- ALAMEİN - Mısır'da "5'li Zirve" (2)
Güncel Haberler
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Ürdün Kralı 2.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin katılımıyla Mısır'ın kuzeyindeki sahil kenti El Alamein'de "5'li Zirve" toplantısı düzenlenecek. Liderler zirve öncesi çeşitli etkinliklerde bir araya geldi.
Kaynak: AA / Güncel