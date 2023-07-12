Akyurt'ta traktör kazalarını önlemek için trafik eğitimi verildi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından traktörlerin karıştığı kazaları en aza indirmek amacıyla sürücülere trafik eğitimi verildi ve reflektör dağıtımı gerçekleştirildi. Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafiğin yoğun olduğu mahallelerde traktör römorklarına üçgen reflektör takma kampanyası başlattı. Proje kapsamında ilçede 13 mahallede 503 traktör sürücüsüne 543 reflektör verildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde jandarma ekiplerince traktörlerin karıştığı kazaları en aza indirmek amacıyla sürücülerine trafik eğitimi verildi, reflektör dağıtımı gerçekleştirildi.

Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, trafiğin yoğun olduğu mahallelerde traktör römorklarına üçgen reflektör takma kampanyası başlatıldı.

Akyurt Belediyesinin desteğiyle hayata geçirilen "Reflektör tak görünür ol" projesi kapsamında Kozayağı Mahallesi'nde program düzenlendi.

Çiftçilere trafik güvenliği ve traktör kazalarının önlenmesine yönelik eğitim veren jandarma trafik tim komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Alper Demirhan, traktörlerde reflektör ve ışıklandırma sisteminin önemi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Daha sonra Akyurt İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Şahin ve Demirhan tarafından çiftçilere reflektör dağıtıldı.

Proje kapsamında ilçede 13 mahallede 503 traktör sürücüsüne 543 reflektör verildi.

Kozayağı Mahallesi Muhtarı Satılmış Karakoç, jandarma tarafından yapılan çalışmalar neticesinde mahallelerinde traktör kazalarının oldukça azaldığını dile getirerek, "Mahallemizde 50 traktör bulunuyor. Reflektör olmadığında traktör yola çıktığı zaman arkadan gelen araç traktörü fark edemiyor. Hızlı geldiği ve traktör yavaş gittiği için kaza kaçınılmaz oluyor. Reflektör olursa arkadan gelen araç traktör olduğunu anlıyor, ona göre tedbir alıyor. Çalışma nedeniyle teşekkür ederiz." dedi.