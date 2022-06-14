Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (6) - Haberler

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Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (6)

AA - Ömer Olcay - Güncel
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Dikmen Öveçler bölgesinde sağanak sonrası bir dükkan önünde bekleyen köpek ve yanına gelen bir kişi Geçidin su tahliye borusundan bir minibüse su akması Sağanak sonrası yolda oluşan su birikintisi ANKARA - Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Dikmen Öveçler bölgesinde sağanak sonrası bir dükkan önünde bekleyen köpek ve yanına gelen bir kişi

Geçidin su tahliye borusundan bir minibüse su akması

Sağanak sonrası yolda oluşan su birikintisi ANKARA - Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. (6)

AA / Ömer Olcay - Güncel

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