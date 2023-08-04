Akyurt Belediyesi Kaldırım ve Bordür Çalışmalarına Devam Ediyor

Akyurt Belediyesi kaldırım ve bordür çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Akyurt Belediyesi vatandaşların daha güzel bir Akyurt'ta yaşaması için ilçeyi güzelleştirecek kaldırım ve bordür çalışmalarını sürdürüyor. Atatürk Mahallesi Çardak Sokak'ta kaldırım ve bordür çalışması yapan Akyurt Belediyesi çalışmalarını tamamladı. Yıldırım Mahallesi Mevlana, Mazlum, Mudanya, Mekan ve Mürşit Sokak'ta kaldırım ve bordür çalışmaları ise devam ediyor.

Akyurt Belediyesinin Ankara'da vatandaşlara hizmet için en büyük payı ayıran belediyelerden biri olduğunu belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ayık, "Göreve geldiğimiz günden itibaren mahallerimizin her türlü ihtiyacını tespit ederek çözüm üretiyoruz. Bütçemizin çok önemli bir kısmını da yatırımlara ayırıyoruz. Atatürk ve Yıldırım Mahallelerimizde 11 bin 500 metrekare kilitli parke taşı ve 13 bin 500 metre uzunluğunda bordür taşı ile sokaklarımızı, kaldırımlarımızı kapladık. Bu çalışmalar Akyurt Belediyesi tarihindeki en önemli hizmetlerden. Çalışmalarımız tespit edilen sokaklarda devam edecek. Tüm çalışmalar ve hizmetlerin vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - ANKARA