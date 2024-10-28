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Akyazı'daki Trafik Kazasında Yaralanan 86 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Akyazı'daki Trafik Kazasında Yaralanan 86 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 86 yaşındaki Ayfer Koçman, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Ayfer Koçman (86), 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 24 Ekim akşamı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akyazı mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden J.İ. yönetimindeki 34 TU 3579 plakalı otomobil ile Ö.Ç. idaresindeki 06 DOS 374 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan J.İ. yönetimindeki otomobil, ters döndü. Kazada J.İ. ile araçlardaki T.K., F.K. ve Ayfer Koçman yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası çevre hastanelere kaldırıldı. Ayfer Koçman, bu sabah, tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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