Akyazı'daki Trafik Kazasında Genç Motosikletli Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında 20 yaşındaki motosikletli Furkan Kaya, otomobil ile çarpışarak hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı, 20 yaşındaki motosikletli Furkan Kaya'nın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; motosikletin karşı şeritten gelen otomobille çarpıştığı, ardından büyük bir hızla savrularak durağa çarptığı görülüyor.

HABER: İsa ÇİÇEK / AKYAZI (Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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