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Akyazı'daki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın: 8 İşçi Dumandan Etkilendi

Akyazı'daki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın: 8 İşçi Dumandan Etkilendi
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında 8 işçi dumandan etkilendi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, bir işçiyi hastaneye kaldırdı, diğerleri ambulanslarda tedavi edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 8 işçiden biri hastaneye kaldırıldı.

Küçücek İstiklal Mahallesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 8 işçiden biri sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken, 7 işçinin ise tedavisi ambulanslarda yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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