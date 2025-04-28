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Akyazı'da Zehirli Tavuk Parçalarıyla 8 Köpek Öldürüldü

Akyazı'da Zehirli Tavuk Parçalarıyla 8 Köpek Öldürüldü
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tarım arazisine bırakılan zehirli tavuk parçalarını yiyen 8 köpek öldü. Doğa Canlılarını Koruma ve Yaşatma Derneği olayı 26 Nisan'da fark ederek yetkililere bildirdi ve adli süreç başlatıldı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesindeki tarım arazisine bırakılan ve zehirli olduğu iddia edilen tavuk parçalarını yiyen 8 köpek ölü bulundu.

Olay, 26 Nisan'da Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'ndeki tarım arazisinde meydana geldi. Arazinin çeşitli noktalarına bırakılan ve zehirli olduğu iddia edilen tavuk parçalarını yiyen 8 köpek ölü bulundu. Durumu fark edenler, Doğa Canlılarını Koruma ve Yaşatma Derneği Sakarya Temsilciliği'ne haber verdi. İhbar sonrası adli süreç başlatılırken, bölgedeki tavuk parçalarından numune alındı.

'ŞÜPHELİ ŞAHISTAN ŞİKAYETÇİ OLDUK'

Doğa Canlılarını Koruma ve Yaşatma Derneği Sakarya İl Başkanı Betül Sakalısarı, "Doğa Canlılarını Koruma ve Yaşatma Derneği'mize 26 Nisan 2025 Cumartesi tarihinde akşam saat 18.00 civarında Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi tarlalık alanda 2'si sahipli 8 köpeğin zehirlenerek katledildiği ihbarını alarak kolluk kuvvetlerine de ihbarda bulunup, olay yerine gittik. Civarda üzerine zehir dökülmüş tavuk etlerini ve zehirlenerek ölen canların ölülerini gördük. Kolluk kuvvetleri olay yeri inceleme ekibi ile gerekli numuneleri aldı. Adli süreç başlatıldı ve sahipli iki canın da sahipleri şikayetçi oldu. Doğa Canlılarını Koruma ve Yaşatma Derneği olarak bizler de şüpheli şahıstan şikayetçi olduk. Olayla ilgili işlemler devam ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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