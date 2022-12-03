Akyazı'da yolda kalp krizi geçiren kişi öldü Güncel Haberler Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yolda yürürken kalp krizi geçiren Kenan Kanmaz (74) yaşamını yitirdi. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yolda yürürken kalp krizi geçiren Kenan Kanmaz (74) yaşamını yitirdi. İnönü Mahallesi'nde yürüyen Kanmaz, aniden fenalaşarak yere düştü. Kanmaz'ın yardımına esnaf ve vatandaşlar koştu. Olay yerine çağırılan ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kanmaz'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kanmaz, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaynak: AA / Güncel Kalp Krizi Sakarya Akyazı Güncel Haberler

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