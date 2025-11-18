Akyazı'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Kişi Yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 12-18 kasım tarihinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi yakalandı.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Akyazı'da bir hafta içinde düzenlenen operasyona, 2 özel harekat unsuru, 20 çevik kuvvet personeli, 3 arama dedektör köpeği, 2 İHA personeli, 50 ekip olmak üzere toplam 250 görevli katıldı.

Operasyonda yakalanan 16 şüphelinin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 818 gram sentetik uyuşturucu, 294 gram aseton maddesi, 107 gram ketamin, 23,04 gram esrar, 15 kenevir tohumu, 1,36 gram kokain, 1 kök hint keneviri, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek, 100 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 90 lira ele geçirildi.

Ayrıca, yakalananlardan 1'inin "silahlı tehdit" suçundan 13 yıl 6 ay, 1 kişinin ise "uyuşturucu bulundurmak veya kullanmak" suçundan 2 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.