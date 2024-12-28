Akyazı'da Tüfekle Tavukları Telef Eden Şahıs Aranıyor

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde annesinin iki horozunu komşuya vermesine sinirlenen kişi, tüfekle ateş ettiği 7 tavuğu telef etti.

Altındere Osmanağa Mahallesi'nde İ.Y, annesinin 2 horozunu komşuya vermesine sinirlendi. Evden tüfeği alan İ.Y'nin kendilerine ait tavuklara ateş etmesi sonucu 7 hayvan telef oldu.

Ardından İ.Y, aynı bölgede bulunan dayısının evine de henüz bilinmeyen nedenle ateş etti. Evin camları kırılırken, saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, İ.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.