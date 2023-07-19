Akyazı'da Ters Yöne Giren Sürücülere Cezai İşlem

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde cadde ve sokaklarda ters yöne girerek trafiği tehlikeye atan sürücülere polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Bir gün içerisinde 38 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde cadde ve sokaklarda ters yöne girerek trafiği tehlikeye atan sürücülere ceza yağdı. Polis ekiplerince bir gün içerisinde yapılan uygulamada 38 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Akyazı ilçesinde ters yöne girerek trafiği tehlikeye atan araç sürücülerine yönelik polis ve bekçiler uygulama gerçekleştirdi. Yağcılar ve Pazarköy Caddesi gibi tek yöne ayrılmış caddeler başta olmak üzere birçok noktada gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde bir günde 38 araç sürücüsüne ceza kesildi. Ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetli iki yabancı uyruklu şahsa da işlem yapıldı. Ters yön ihlalleri, gerçekleştirilen uygulamanın yanı sıra KGYS kameralarınca da tespit edildi. - SAKARYA