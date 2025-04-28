Akyazı'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki grup arasında gürültü yüzünden çıkan kavga sonucunda 2 kişi bıçakla yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Küçücek Mahallesi Mudurnu Çayı kenarında dün akşam saatlerinde iki grup arasında gürültü konusundan tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Z.B, İ.Y'yi silahla bacağından yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Y.B. de silahla elinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar İ.Y. ve Y.B, sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Z.B, O.Y. ve E.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel