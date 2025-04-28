Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de 4 milyon 33 bin göçmen var

Erdoğan net rakamı verdi! İşte Türkiye'deki göçmen sayısı
Murat Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? İBB'ye yolsuzluk operasyonundan bomba detaylar

Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? Soruşturmadan bomba detaylar
Kabine, İstanbul depremi gündemiyle toplanıyor

Kabine toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Akyazı'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

Akyazı'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki grup arasında gürültü yüzünden çıkan kavga sonucunda 2 kişi bıçakla yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Küçücek Mahallesi Mudurnu Çayı kenarında dün akşam saatlerinde iki grup arasında gürültü konusundan tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Z.B, İ.Y'yi silahla bacağından yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Y.B. de silahla elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar İ.Y. ve Y.B, sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Z.B, O.Y. ve E.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.