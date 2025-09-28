Akyazı'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gazi Süleyman Paşa Camisi bahçesindeki çay ocağı önünde E.S. ile İ.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.S, tabancayla İ.D'yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis, bekçi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.