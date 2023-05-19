Akyazı'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Ömercikler Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde Hanife K. (37) idaresindeki 54 ADK 193 plakalı otomobil ile Abdurrahman Z'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel